شاهد.. وصول لاعبي الأخضر إلى استاد المدينة التعليمية

أعلن المنتخب السعودي، وصول لاعبي "الأخضر"، قبل قليل، إلى ملعب المواجهة المرتقبة أمام المنتخب البولندي في ثاني جولات المجموعة الثالثة ببطولة كأس العالم 2022.
ويستضيف استاد المدينة التعليمية، اليوم، في قطر، مباراة الأخضر الثانية في كأس العالم أمام بولندا؛ حيث يتسع الاستاد لقرابة 44 ألف متفرج خلال مباريات كأس العالم، ويقع في مدينة الريان على بُعد 7 كم شمال غرب وسط العاصمة الدوحة.
وينتظر ملعب المدينة الجامعية، ظهر اليوم، مواجهة صعبة للأخضر، المنتشي بفوزه التاريخي على الأرجنتين في الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة بكأس العالم، أمام بولندا في الجولة الثانية.
ويسعى الأخضر إلى تكرار إنجاز العبور إلى ثُمن نهائي المونديال للمرة الأولى منذ 28 عامًا، وللمرة الثانية في تاريخ الأخضر بعد العام 1994 في مونديال أمريكا.