شاهد.. وصول لاعبي الأخضر إلى استاد المدينة التعليمية

ويستضيف استاد المدينة التعليمية، اليوم، في قطر، مباراة الأخضر الثانية في كأس العالم أمام بولندا؛ حيث يتسع الاستاد لقرابة 44 ألف متفرج خلال مباريات كأس العالم، ويقع في مدينة الريان على بُعد 7 كم شمال غرب وسط العاصمة الدوحة.