الاتحاد ينوي الاستغناء عن "رومارينهو".. ويبحث عن مدافع

وينتهي عقد رومارينهو مع الاتحاد في صيف 2024، وهو يلعب له منذ 2018 قادمًا من نادى الجزيرة الإماراتي الذي لعب له لمدة موسم واحد. وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 4.20 مليون يورو.