الاتحاد ينوي الاستغناء عن "رومارينهو".. ويبحث عن مدافع

كشفت تقارير صحفية عن نية نادي الاتحاد إسقاط اسم المهاجم البرازيلي رومارينهو، لاعب الفريق، والاستغناء عنه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقًا لمصادر قنوات "الكأس" فإن إدارة الاتحاد قررت إسقاط اسم اللاعب البرازيلي، وتسجيل المدافع الأجنبي الجديد بدلاً منه في القائمة النهائية التي سيقدمها للموسم الرياضي الجديد.
وأفادت تقارير صحفية سابقة بأن رومارينهو قدَّم طلبًا لإدارة الاتحاد، يطالب فيه بالرحيل عن صفوف ناديه، في ظل اهتمام العديد من الأندية باللاعب البرازيلي.
وينتهي عقد رومارينهو مع الاتحاد في صيف 2024، وهو يلعب له منذ 2018 قادمًا من نادى الجزيرة الإماراتي الذي لعب له لمدة موسم واحد. وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 4.20 مليون يورو.