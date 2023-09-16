"كريستيانو رونالدو" يقاضي "يوفنتوس الإيطالي" بسبب مستحقاته المتأخرة

قرر كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر والمنتخب البرتغالي مقاضاة ناديه السابق يوفنتوس الإيطالي، لعدم حصوله على مستحقاته المالية أثناء تواجده بين صفوف الفريق .
وذكرت العديد من التقارير الصحفية أن رونالدو يطالب حالياً مسؤولي يوفنتوس بدفع مستحقاته المتأخرة التي بلغت قيمتها نحو 19.9 مليون يورو .
وأفادت التقارير بأن اللاعب البرتغالي لم يتلقَّ من ناديه السابق مقابل المكافآت المؤجلة؛ لذلك قرر اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكان كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 38 عاماً، قد لعب في صفوف يوفنتوس في الفترة ما بين 2018، وحتى 2021، قادماً من ريال مدريد الإسباني.