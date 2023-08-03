بطولة الملك سلمان للأندية.. شباب بلوزداد والكويت الكويتي "حبايب" في مباراة الوداع

يذكر أن نتيجة المباراة لن تؤثر في موقف الفريقين في المسابقة، إذ فشلا في خطف إحدى بطاقتي التأه، حيث تأهل بالفعل عن تلك المجموعة فريقا الرجاء المغربي والوحدة الإماراتي .