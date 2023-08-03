رياضة
بطولة الملك سلمان للأندية.. شباب بلوزداد والكويت الكويتي "حبايب" في مباراة الوداع
حسم التعادل الإيجابي مواجهة شباب بلوزداد الجزائري مع شقيقه الكويت الكويتي، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم الخميس، على ملعب نادي ضمك بخميس مشيط .
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لمسابقة كأس الملك سلمان للأندية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق .
هدفا المباراة سجلهما اللاعب محمد إسلام لشباب بلوزداد (د6) قبل أن يتعادل اللاعب طه الخنيسي للكويت الكويتي في (د87) .
يذكر أن نتيجة المباراة لن تؤثر في موقف الفريقين في المسابقة، إذ فشلا في خطف إحدى بطاقتي التأه، حيث تأهل بالفعل عن تلك المجموعة فريقا الرجاء المغربي والوحدة الإماراتي .