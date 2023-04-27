"تاليسكا" قد يرحل عن "النصر" خلال الموسم المقبل بسبب فقدان البطولات

كشف الصحفي البرازيلي "جورج نيكولا" عن مفاجأة فى مستقبل البرازيلي "أندرسون تاليسكا"، مهاجم النصر، مع الفريق خلال الفترة المقبلة.
وأفاد "نيكولا" بأن "تاليسكا"، الذي جدّد عقده مع النصر حتى 2026، من الممكن أن يغادر، مشيرًا إلى أن اللاعب البرازيلي يرغب في الرحيل عن النصر خلال فترة الانتقالات المقبلة.
ووفقًا للصحفي البرازيلي: فإن تاليسكا لا يشعر بالارتياح بعد الابتعاد عن صدارة الدوري السعودي، وخسارة البطولات، وقد تصادف ذلك مع وصول كريستيانو رونالدو.
وكانت إدارة النصر قد جدّدت، في أبريل الماضي، عقد تاليسكا صاحب الـ29 عامًا، إلى عام 2026، الذي انتقل إليه في صيف 2021 قادمًا من غوانغجو ايفرغراند.
وودع النصر منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين بعد خسارته بنتيجة "1/0"، أمام الوحدة في مباراة نصف نهائي البطولة.
ويحتلّ النصرُ المركزَ الثاني في ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 53 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الاتحاد المتصدّر.