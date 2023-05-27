التعاون يُلحق بالشباب الهزيمة الرابعة على التوالي.. والفتح وضمك "حبايب"

تعرَّض فريق الشباب للهزيمة الرابعة على التوالي في دوري المحترفين، وهذه المرة من أمام ضيفه التعاون بثلاثية نظيفة، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ29 (قبل الأخيرة) من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.