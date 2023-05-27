التعاون يُلحق بالشباب الهزيمة الرابعة على التوالي.. والفتح وضمك "حبايب"

تعرَّض فريق الشباب للهزيمة الرابعة على التوالي في دوري المحترفين، وهذه المرة من أمام ضيفه التعاون بثلاثية نظيفة، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ29 (قبل الأخيرة) من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
ثلاثية التعاون تناوب على تسجيلها كل من الكاميروني ليندرو تاوامبا وسعد النصر والبرازيلي فلافيو ميديروس بالدقائق (الـ34- الـ52- الـ59) على التوالي.
وشهدت المباراة طرد اللاعب الأرجنتيني كريستيان جوانكا بالبطاقة الحمراء في الدقيقة الـ60.
وبعد هذه الخسارة تراجع الشباب إلى المركز الرابع برصيد 53 نقطة، بينما عزز التعاون مركزه (الخامس) بـ52 نقطة.
وخيم التعادل الإيجابي (1-1) على مواجهة الفتح وضيفه ضمك، التي احتضنها ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.
تقدم فراس البريكان أولاً للفتح في الدقيقة الـ29، وعدل الإسباني جوزيه أنطونيو النتيجة لضمك في الدقيقة الـ71 من زمن المباراة.
وشهدت أحداث المباراة إهدار الكرواتي دوماجوش أنتوليتش لاعب ضمك ركلة جزاء في الدقيقة الـ50.
وبهذه النتيجة عزز الفتح مركزه السادس برصيد 43 نقطة، كما رفع ضمك رصيده إلى 36 نقطة في المركز السابع.