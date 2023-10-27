الطائي يستعيدُ نغمةَ الانتصارات من بوابة الرياض

استعاد فريقُ الطائي نغمةَ الانتصارات الغائبة عنه في الجولات الخمس الأخيرة، بتغلُّبه على ضيفه فريق الرياض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء يوم الجمعة، على استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بحائل، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024م.
بادر الضيوف لافتتاح باب التسجيل مبكرًا منذ الدقيقة الثامنة عبر مهاجمه صالح آل عباس، الذي ارتقى فوق الجميع ليحول عرضية "خوان ميجيل" برأسه داخل شباك الحارس "معتز البقعاوي"، معلنة عن أول أهداف المباراة.
وتمكّن الطائي من تعديل النتيجة عن طريق الكرواتي "ماركو دوقانيتش" من تصويبة جميلة، وذلك في الدقيقة 28. وأضاف "ألفا سيميدو" الهدف الثاني لأصحاب الضيافة برأسية رائعة، مستغلًّا عرضية مميزة من "أندري كورديا" عند الدقيقة 40.
وقبل الدخول إلى الاستراحة عزّز "راكان الشملان" تقدم فريق الطائي بإحرازه ثالث الأهداف بذات الطريقة، بعد أن حول عرضية "حسين قاسم" برأسه لداخل شباك "مارتن كومبانيا"، وذلك في الدقيقة "45+2".
وفي الشوط الثاني قلّص فريقُ الرياض النتيجةَ عن طريق متوسط الميدان المالي "بيراما توريه" من علامة الجزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من ضائع، احتسبها الحكم "عبدالصمد بكري" إثر عرقلة "عبدالله الخيبري" من قبل المدافع "ألفا سميدو".
بهذه النتيجة رفع الطائيُّ رصيدَه إلى 10 نقاط في المركز الرابع عشر، بينما تجمّد رصيد فريق الرياض عند 11 نقطة في المركز الثاني عشر.