الطائي يستعيدُ نغمةَ الانتصارات من بوابة الرياض

استعاد فريقُ الطائي نغمةَ الانتصارات الغائبة عنه في الجولات الخمس الأخيرة، بتغلُّبه على ضيفه فريق الرياض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، مساء يوم الجمعة، على استاد الأمير عبد العزيز بن مساعد بحائل، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لدوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/ 2024م.