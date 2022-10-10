انطلاق النسخة الأولى لدوري المدارس في كرة القدم للفتيات بجازان

انطلقت النسخة الأولى من دوري المدارس لكرة القدم للفتيات 2022 بتعليم جازان تحت شعار "جيل اليوم يصنع إنجازات المستقبل" برعاية المدير العام للتعليم بمنطقة جازان المكلف ملهي بن حسن عقدي والذي دشنته مساعد المدير العام للشؤون التعليمية "بنات" رحاب بنت زيلعي مسلم بمشاركة 44 فريقا رياضيا من مختلف المراحل الدراسية، وذلك بالصالة الرياضية بروضة وابتدائية الأساملة للبنات.
وأكدت "مسلم" خلال حفل التدشين أن النسخة الأولى من دوري المدارس لكرة القدم للفتيات 2022 يأتي انطلاقًا من سعي وزارتي التعليم والرياضة لزيادة إشراك الطالبات في البرامج الرياضية، لتصبح ممارسة الرياضة أسلوب حياة في المجتمع المدرسي.
وأضافت أنه تم اعتماد مشروع دوري المدارس للفتيات من أجل المساهمة في تحسين الصحة العامة والحد من خطر الأمراض المزمنة الناتجة عن الخمول وقلة الحركة.
وبينت "مسلم" أن دوري المدارس لكرة القدم للفتيات يهدف لرفع الوعي بأهمية ممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية، وصقل المواهب الرياضية لدى الطالبات، ودعم تعلمهن لمادة التربية البدنية، موضحة أن النسخة الأولى منه تأتي بمشاركة 44 فريقا من مختلف مدارس البنات بتعليم جازان بإشراف ومتابعة إدارة النشاط الطلابي "بنات "، وذلك خلال الفترة من 2 - 17 /10 /2022م، حيث ستشهد المنافسات إقامة 5 مباريات كل يوم.