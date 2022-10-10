انطلاق النسخة الأولى لدوري المدارس في كرة القدم للفتيات بجازان

وبينت "مسلم" أن دوري المدارس لكرة القدم للفتيات يهدف لرفع الوعي بأهمية ممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية، وصقل المواهب الرياضية لدى الطالبات، ودعم تعلمهن لمادة التربية البدنية، موضحة أن النسخة الأولى منه تأتي بمشاركة 44 فريقا من مختلف مدارس البنات بتعليم جازان بإشراف ومتابعة إدارة النشاط الطلابي "بنات "، وذلك خلال الفترة من 2 - 17 /10 /2022م، حيث ستشهد المنافسات إقامة 5 مباريات كل يوم.