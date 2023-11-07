رياضة

الاتفاق يستأنف تدريباته مساء اليوم الثلاثاء.. ويفتح ملف الفيحاء

الاتفاق يستأنف تدريباته مساء اليوم الثلاثاء.. ويفتح ملف الفيحاء

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام .

يأتي ذلك ضمن تحضيرات أحمر الشرقية لمواجهة مضيفه فريق الفيحاء يوم السبت 11 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الـ 13 لدوري روشن السعودي لموسم 2023/24 .

وكان التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد قد اشتمل على تمارين الإحماء، ثم خاض الفريق تدريباً لياقياً بالكرة عبر عدة محطات ، بعد ذلك فرض المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد عدداً من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.

الفيحاء
الاتفاق

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