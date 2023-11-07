الاتفاق يستأنف تدريباته مساء اليوم الثلاثاء.. ويفتح ملف الفيحاء

وكان التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد قد اشتمل على تمارين الإحماء، ثم خاض الفريق تدريباً لياقياً بالكرة عبر عدة محطات ، بعد ذلك فرض المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد عدداً من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.