الاتفاق يستأنف تدريباته مساء اليوم الثلاثاء.. ويفتح ملف الفيحاء

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم الثلاثاء على رديف ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام .
يأتي ذلك ضمن تحضيرات أحمر الشرقية لمواجهة مضيفه فريق الفيحاء يوم السبت 11 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الـ 13 لدوري روشن السعودي لموسم 2023/24 .
وكان التدريب الذي قاده المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد قد اشتمل على تمارين الإحماء، ثم خاض الفريق تدريباً لياقياً بالكرة عبر عدة محطات ، بعد ذلك فرض المدير الفني الإنجليزي ستيفن جيرارد عدداً من الجمل التكتيكية، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.