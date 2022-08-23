في مواجهة ملتهبة .. أخضر الطائرة يسعى لعبور البحرين

يسعى المنتخب السعودي لدرجة الشباب للكرة الطائرة ، غداً الأربعاء، إلى تصدر مجموعته في البطولة الآسيوية الـ21 للكرة الطائرة عندما يواجه المستضيف المنتخب البحريني على صالة الاتحاد بمدينة عيسى الرياضية عند الساعة الـ 7 مساء.
ونجح الأخضر في الفوز في مباراته الأولى على منتخب هونج كونج 3 /1، و لا شك أن هذا الفوز سيرفع من معنويات اللاعبين للاستمرار في حصد النقاط واللعب في الأدوار النهائية وحجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم.
واستعد الأخضر لهذه المواجهة المهمة من خلال مضاعفة التدريبات اللياقية بمشاركة جميع اللاعبين، وذلك بإشراف مدرب المنتخب التونسي محمد بن علي الشيخ الذي ركز على معالجة الأخطاء ورسم الخطة المناسبة التي ستساهم في عبور عقبة البحرين.
ومن المتوقع أن يشارك قائد المنتخب حسن الكعيبي في مباراة البحرين بعد أن غيبته الإصابة في مباراة هونج كونج، ومشاركته بلا شك ستضيف قوة فنية للأخضر مع زملائه اللاعبين؛ كونه يتميز بالإرسالات القوية والضربات الساحقة المتقنة.