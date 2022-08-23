في مواجهة ملتهبة .. أخضر الطائرة يسعى لعبور البحرين

ونجح الأخضر في الفوز في مباراته الأولى على منتخب هونج كونج 3 /1، و لا شك أن هذا الفوز سيرفع من معنويات اللاعبين للاستمرار في حصد النقاط واللعب في الأدوار النهائية وحجز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم.