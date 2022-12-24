بمشاركة الرباعي "الهلال والنصر والاتحاد والفيحاء".. تَعَرّف على آلية قرعة كأس السوبر

وتقام مساء اليوم السبت، قرعة كأس السوبر السعودي 2023 بنظامه الجديد، بحضور ممثلي الأندية المشاركة: (الفيحاء، والهلال، والاتحاد، والنصر)، وستقام المباريات بنظام التجمع بمدينة الرياض، خلال الفترة من 29- 24 يناير المقبل.