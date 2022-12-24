بمشاركة الرباعي "الهلال والنصر والاتحاد والفيحاء".. تَعَرّف على آلية قرعة كأس السوبر

تقام النسخة الجديدة من بطولة كأس السوبر السعودي 2023 بمشاركة (4) فِرَق لأول مرة؛ حيث يشارك بطل كأس خادم الحرمين الشريفين ووصيفه، بطل دوري روشن للمحترفين ووصيفه، وفي حال تكرار الفريق تتم المشاركة حسب جدول الترتيب.
تبدأ البطولة انطلاقًا من الدور نصف النهائي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وفي حال التعادل يتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح.
تكون آلية القرعة غير موجهة ودون تحديد مستويات، ويتم اختيار الفريق ثم اختيار الرقم بالسحب العشوائي، ويتم تسكين الفريق حسب رقمه بالقرعة.
نسبة الحضور الجماهيري ستكون بالتساوي 50% لكل فريق في جميع المباريات.
وتقام مساء اليوم السبت، قرعة كأس السوبر السعودي 2023 بنظامه الجديد، بحضور ممثلي الأندية المشاركة: (الفيحاء، والهلال، والاتحاد، والنصر)، وستقام المباريات بنظام التجمع بمدينة الرياض، خلال الفترة من 29- 24 يناير المقبل.