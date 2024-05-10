صافرة الجريس تضبط ديربي عسير.. سلطان الحربي يقود لقاء الاتحاد والاتفاق

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن طواقم تحكيم مباريات اليوم الجمعة من منافسات الجولة 31 من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم للموسم الرياضي 2023/2024.
حيث أسند للحكم سامي الجريس إدارة ديربي عسير بين أبها وجاره ضمك، بمساعدة من سعد السبيعي وحسن آل سلام، فيما سيتولى رائد الزهراني الإشراف على غرفة الفيديو بمساعدة من فهد العمري.
واُختير الحكم سلطان الحربي لقيادة مباراة الاتحاد وضيفه الاتفاق، على أن يعاونه كل من محمد وزي وحمد بن حركان، في حين ستكون غرفة الفيديو بعهدة محمد السماعيل وبمساعدة من عبدالرحيم الشمري.
وكلف اتحاد القدم ممدوح آل شهدان بإدارة مباراة الخليج ونظيره الوحدة، حيث سيعاونه كل من محمد الشهري وسامي العرفج، أما غرفة الفيديو سيشرف عليها محمد البريدي بمساعدة من بدر الشمراني.