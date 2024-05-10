صافرة الجريس تضبط ديربي عسير.. سلطان الحربي يقود لقاء الاتحاد والاتفاق

واُختير الحكم سلطان الحربي لقيادة مباراة الاتحاد وضيفه الاتفاق، على أن يعاونه كل من محمد وزي وحمد بن حركان، في حين ستكون غرفة الفيديو بعهدة محمد السماعيل وبمساعدة من عبدالرحيم الشمري.