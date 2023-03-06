الشباب يعاود تحضيراته لمواجهة الفيحاء.. في الجولة 20 من دوري روشن

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مساء اليوم الاثنين، تحضيراته لمواجهة الفيحاء، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة المدير الفني مورينو الذي استهلها بمحاضرة فنية عبر الفيديو، استعرض من خلالها عددًا من الأمور الفنية والتكتيكية، عقب ذلك أخضع اللاعبين لتمارين إحماء وتسخين ولياقية بالجري حول الملعب بإشراف مدرب اللياقة، ثم قسم الفريق لمجموعتين، الأولى ضمت المشاركين في المباراة الماضية أخضعهم لتمارين استرجاعية واستشفائية، فيما أدت المجموعة الثانية (غير المشاركين) تمارين فنية وتكتيكية من خلال تقسيمة أقامها المدرب في ثلثي الملعب.