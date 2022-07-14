انطلاق تدريبات الاتفاق يوم غدٍ الجمعة.. وفنربخشة وإزميت يحتضنان معسكر الفريق

تنطلق تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق، عصر يوم غدٍ الجمعة، على ملعبه الرديف بالنادي، يأتي ذلك ضمن المرحلة الأولى من الإعداد تحضيرًا للموسم الجديد 2022/ 23.
وعلى صعيد متصل تقرّر إقامة معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق في تركيا من 24 يوليو حتى 18 أغسطس، ضمن المرحلة الثانية التحضيرية لمنافسات موسم 2022/ 23.
حيث ستحط رحال بعثة فارس الدهناء يوم 24 يوليو في منتجع فنربخشة الرياضي – توبوك اسطنبول، وسيخوض 4 مباريات، على أن يستكمل المعسكر في إزميت يوم 12 أغسطس، وسيخوض مباراتين قبل أن تعود البعثة إلى المملكة يوم 18 أغسطس؛ حيث سينهي النواخذة استعدادهم في الدمام بالمرحلة الثالثة قبل دخول معترك منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لموسم 2022/ 23.