بخطأ من الدفاع.. الأخضر السعودي يخسر ودية كوريا الجنوبية

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المباراة الودية الثانية على التوالي أمام نظيره الكوري الجنوبي في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء، على "ملعب سانت جيمس بارك"، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل.
وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين بفوز المنتخب الكوري الجنوبي بهدف دون مقابل ، جاء في شوط المباراة الأول في الدقيقة 32 عن طريق "تشو كيو سيونغ " ، بعد خطأ في تشتيت الكرة من قبل المدافع علي البليهي .
وكان الأخضر قد تعرض للخسارة أمام كوستاريكا بثلاثة أهداف لهدف في أولى مباريات المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني مع المنتخب .