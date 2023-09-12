بخطأ من الدفاع.. الأخضر السعودي يخسر ودية كوريا الجنوبية

خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم المباراة الودية الثانية على التوالي أمام نظيره الكوري الجنوبي في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء اليوم الثلاثاء، على "ملعب سانت جيمس بارك"، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس آسيا 2023 التي تنطلق في شهر يناير المقبل.