الأخضر الشاب يواجه فيتنام ودياً استعداداً لكأس آسيا

يخوض المنتخب السعودي تحت 20 عامًا غدًا السبت مباراته التجريبية في إطار معسكره الإعدادي بالرياض والمقام استعدادًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023 في أوزبكستان المقرر انطلاقها في الأول من شهر مارس المقبل.