كأس خادم الحرمين الشريفين: الفتح يتأهل لدور الـ 16 عبر بوابة الأخدود

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح الفوز على شقيقه الأخدود في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي.
وانتهت المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن مباريات دور الـ 32 لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بفوز الفتح بنتيجة ثلاثة أهداف لهدف.
أهداف المباراة بدأها الفتح عن طريق اللاعب مراد باتنا من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة ثم أضاف الوافد الجديد دجانيني تفاريس الهدف الثاني في الدقيقة 86 قبل أن يعدل الأخدود النتيجة بهدف للاعبه مراد الخضري في الدقيقة 90.
وفي الدقيقة 90+6 نجح اللاعب مراد باتنا في تسجيل الهدف الثاني له والثالث للفتح.
بتلك النتيجة يتأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح إلى دور الـ 16 من المسابقة.