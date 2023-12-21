ضمك يكرم الطائي بثلاثية.. ويصعد للمركز الخامس

قفز فريق ضمك الأول لكرة القدم للمركز الخامس في سلم ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد أن كسب ضيفه الطائي 3/0، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، في افتتاح الجولة 18 من الدوري، على أرض ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، بقيادة الحكم السعودي سلطان العكيري.