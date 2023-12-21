ضمك يكرم الطائي بثلاثية.. ويصعد للمركز الخامس

قفز فريق ضمك الأول لكرة القدم للمركز الخامس في سلم ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، وذلك بعد أن كسب ضيفه الطائي 3/0، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الخميس، في افتتاح الجولة 18 من الدوري، على أرض ملعب نادي ضمك بخميس مشيط، بقيادة الحكم السعودي سلطان العكيري.
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الطرفين.
وفي الشوط الثاني حضر ضمك بثلاثية، حيث أحرز مدافع ضمك وقائده فاروق شافعي الهدف الأول في الدقيقة 57 بعد الاستفادة من كرة مرتدة من حارس الطائي.
وفي الشوط الثاني أضاف عبد القادر بدران الهدف الثاني لضمك في الدقيقة 85، وفي الدقيقة 90+1 خسر الطائي خدمات لاعبه "مينساه " الذي خرج بالبطاقة الحمراء.
وسجل "ستانشيو " الهدف الثالث لضمك في الدقيقة 90+11، بعد خروج حارس الطائي "براغا" متأثراً بإصابته وحل بدلاً عنه اللاعب هزاع الهزاع كحارس مرمى بعد استنفاد الطائي كامل تغيراته الرسمية.
بتلك النتيجة بلغ ضمك النقطة 30 في المركز الخامس، وبقي الطائي بنقاطه الـ17 في المركز الـ13.