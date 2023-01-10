رياضة
خليجي 25.. المنتخب "الكويتي" يحقق فوزاً على شقيقه "الإماراتي" في الوقت القاتل
حقق المنتخب الكويتي الأول لكرة القدم فوزاً مثيرًا على شقيقه المنتخب الإماراتي في المباراة التي أقيمت عصر اليوم، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة خليجي 25.
وانتهت المباراة التي جمعت المنتخبين بفوز المنتخب الكويتي بهدف نظيف سجله اللاعب أحمد الظفيري في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من ضائع "90+3" .
وكان منتخب الإمارات قد تعرض للهزيمة في الجولة الأولى بهدفين مقابل هدف أمام البحرين، كما خسر منتخب الكويت هو الآخر في مباراة الجولة الأولى أمام منتخب قطر بهدفين دون رد.
بتلك النتيجة يحصد المنتخب الكويتي أول ثلاث نقاط له في المسابقة، فيما بقي المنتخب الإماراتي بدون نقاط بعد مرور جولتين من البطولة .