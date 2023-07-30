الهلال والأهلي يتنافسان لضم البرازيلي ويليان أراو لاعب فنربخشة

كشف الصحفي التركي "أكرم كونور" عن تنافس ناديي الهلال والأهلي، للتعاقد مع البرازيلي ويليان أراو، لاعب فنربخشة التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقًا لما نشره الصحفي المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين فإن العديد من الأندية البرازيلية أيضًا تسعى لكسب خدمات أراو مثل: بالميراس وكورنثيانز، بالإضافة إلى اهتمام الهلال والأهلي باللاعب.
وذكرت تقارير صحفية خلال الساعات القليلة الماضية، أن الأهلي قدم عرضاً رسمياً بقيمة 5.5 مليون يورو لنادي فنربخشة للتعاقد مع أراو بالموسم الجديد.
يلعب ويليان أراو البالغ من العمر 31، في خط الوسط المدافع وقلب الدفاع للنادي الذي كان قد انضم إليه في 2022، قادماً من فلامنغو البرازيلي.
ونجح الأهلي السعودي خلال الموسم الصيفي الجاري في التوقيع رسمياً مع الجزائري رياض محرز من مانشستر سيتي، والبرازيلى روبرتو فيرمينو من ليفربول والحارس السنغالي إدوارد ميندي من تشيلسي.