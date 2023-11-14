الإسباني "لوبتيغي" يقترب من قيادة الاتحاد "فنيًا"

اقترب المدرب الإسباني، جولين لوبيتيغي، المدير الفني السابق لريال مدريد ومنتخب إسبانيا، من تولي القيادة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم "فنياً"، خلفًا للمدرب البرتغالي نونو سانتو، الذي رحل عن الفريق الأسبوع الماضي بسبب سوء النتائج .
وقررت إدارة الاتحاد إقالة المدرب البرتغالي نونو سانتو بعد خسارة الفريق أمام القوة الجوية العراقي في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا.
وكشفت تقارير صحفية أن المدرب الإسباني "لوبيتيغي" سيصل إلى مدينة جدة خلال الساعات القليلة القادمة لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل عقده لتدريب الاتحاد.
ووفقاً للصحفي الإيطالي رودي غاليتي أن إدارة أنمار الحائلي أنهت جميع الترتيبات الخاصة بوصول المدرب إلى المملكة العربية السعودية.
وقال الصحفي الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت" عبر حسابه الشخصي على منصة (أكس): "من المتوقع أن يصل جولين لوبتيغي إلى جدة قريبًا لمناقشة التفاصيل النهائية للعقد مع الاتحاد".
وأضاف: "قام النادي بالفعل بتنظيم جميع ترتيبات السفر لمدرب ولفرهامبتون السابق ويأمل في التعاقد معه خلال هذه العطلة الدولية".
ويعتبر لوبتيغي أحد أفضل المدربين الإسبان، حيث تولى تدريب عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة، والتي يأتي على رأسها ريال مدريد وإشبيلية، وكانت آخر محطاته فريق ولفرهامبتون الإنجليزي.