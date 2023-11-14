الإسباني "لوبتيغي" يقترب من قيادة الاتحاد "فنيًا"

اقترب المدرب الإسباني، جولين لوبيتيغي، المدير الفني السابق لريال مدريد ومنتخب إسبانيا، من تولي القيادة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم "فنياً"، خلفًا للمدرب البرتغالي نونو سانتو، الذي رحل عن الفريق الأسبوع الماضي بسبب سوء النتائج .