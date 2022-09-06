الانضباط والأخلاق: إيقاف لاعب الرائد "سانتوس" 6 مباريات.. وغرامة مالية على النصر والتعاون

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، قراراً يقضي بموجبه إيقاف البرازيلي رينيه سانتوس لاعب فريق الرائد الأول لكرة القدم 6 مباريات، وألزمت نادي النصر دفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال، بينما غرّمت علاء الهمل رئيس نادي الخلي 60 ألف ريال.
وتضمن القرار ثبوت مخالفة جمهور نادي النصر المادة «52-2» من اللائحة بعد رميهم 3 علب مياه على مضمار ملعب مباراة فريقهم أمام التعاون، التي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.
كما غرمت اللجنة عبدالعزيز الحميد عضو نادي التعاون 20 ألف ريال لدخوله غرفة تبديل الملابس في المباراة ذاتها.
وثبت للجنة مخالفة رئيس نادي الخليج لائحة الانضباط والأخلاق، بعد نشر تغريدات عبر حسابه الرسمي في منصة التواصل الاجتماعي «تويتر»، أثارت الرأي العام، لتضمينها معلومات غير صحيحة، وإخلاله بواجب السرية، وفقاً للائحة.
وأوقفت اللجنة البرازيلي رينيه دوس سانتوس ست مباريات، بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة، في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، إضافة إلى إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال، بعد طرده في مباراة فريقه أمام الوحدة بسبب البصق تجاه لاعب الفريق المنافس.