الانضباط والأخلاق: إيقاف لاعب الرائد "سانتوس" 6 مباريات.. وغرامة مالية على النصر والتعاون

وأوقفت اللجنة البرازيلي رينيه دوس سانتوس ست مباريات، بما في ذلك الإيقاف التلقائي بموجب البطاقة الحمراء المباشرة، في جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها، إضافة إلى إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 60 ألف ريال، بعد طرده في مباراة فريقه أمام الوحدة بسبب البصق تجاه لاعب الفريق المنافس.