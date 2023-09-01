الطائي يستعيد نغمة الانتصارات من بوابة أبها

نجح فريق الطائي في استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولات الثلاثة الأخيرة، بتغلّبه على ضيفه أبها بهدف دون ردّ، في اللقاء الذي أقيم مساء يوم الجمعة على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بمدينة حائل، لحساب منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول؛ حيث فشل الفريقان في زيارة الشباك على الرغم من بعض الفرص التي كانت سانحة للتسجيل، لينتهي سلبي النتيجة.
وفي الشوط الثاني نجح أصحاب الضيافة في حسم النتيجة لصالحهم عن طريق الروماني أندريه كورديا، الذي تابع تسديدة فيرغيل ميسدجان المرتدّة من القائم داخل شباك الحارس أنتون تشيبريان تاتاروشانو، وذلك في الدقيقة 83.
بهذه النتيجة رفع فريقُ الطائي رصيدَه إلى 6 نقاط في المركز العاشر، بينما توقّف رصيد أبها عند 9 نقاط بالمركز التاسع.