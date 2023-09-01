الطائي يستعيد نغمة الانتصارات من بوابة أبها

نجح فريق الطائي في استعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولات الثلاثة الأخيرة، بتغلّبه على ضيفه أبها بهدف دون ردّ، في اللقاء الذي أقيم مساء يوم الجمعة على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بمدينة حائل، لحساب منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.