بحضور "البلطان" .. الشباب يطبق تدريبات اليوم المتكامل

فيما انطلقت تدريبات الأبيض المسائية بحضور ومتابعة رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان، حيث أخضع "مورينو" اللاعبين لتمارين لياقية مكثفة بالجري حول الملعب، ثم أقام حصة تدريبية فنية منوعة شهدت تطبيق تدريبات الضغط على حامل الكرة، الاستحواذ، والتمرير من لمسة ولمستين، وذلك قبل أن يختتم مرانه المسائي بتدريبات مهارية وتكتيكية مكثفة من خلال مناورة أقامها في ثلثي الملعب.