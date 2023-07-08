"بيليتش" مدربًا للفتح.. من بداية الموسم المقبل

أعلن نادي الفتح، السبت، عن التعاقد مع الكرواتي سلافن بيليتش ليكون مدربًا للفريق بداية من الموسم المقبل.
ونشر نادي الفتح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يعلن خلالها عن التعاقد مع المدرب الكرواتي سلافن بيليتش.
وسبق لـ"بيليتش" أن قاد تدريب منتخب كرواتيا وبشكتاش التركي ووست هام يونايتد وواتفورد ووست بروميتش ألبيون في إنجلترا، بجانب تجربته الأخيرة مع الاتحاد.
من جانبه قال المدرب الكرواتي: "أنا سعيد فعلًا بأن أكون جزءًا من عائلة نادي الفتح، لديّ ذكرى رائعة في السعودية والدوري السعودي خصوصًا مع الشعب السعودي".