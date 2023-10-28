في ختام الجولة الـ11 من دوري روشن.. النصر خلف الهلال بعد ثلاثية الفيحاء

ارتقى فريق النصر الأول لكرة القدم للمركز الثاني في سُلَّم ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وذلك عقب انتصاره على ضيفه الفيحاء 3/ 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت على أرض ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض بختام الجولة الـ 11 من دوري روشن السعودي للمحترفين، بقيادة الحكم اليوناني "أناستاسيوس".
الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي، كما شهد هذا الشوط تعاطف القائم الفيحاوي مع تسديدة لاعب النصر عبدالرحمن غريب في الدقيقة الـ44.
وفي الشوط الثاني حسم أصفر العاصمة النتيجة لصالحه بثلاثية عن طريق تاليسكا "هدفين" في الدقيقتين الـ50 والـ61، قبل أن يقلص حسين الشويش النتيجة لفريقه الفيحاء في الدقيقة الـ66. فيما عزز "أوتافيو" النتيجة لفريقه النصر بهدف ثالث في الدقيقة الـ74، كان كافيًا لخطف النقاط الثلاث، وارتقاء فريقه للوصافة برصيد 25 نقطة، فيما بقي الفيحاء على رصيده السابق 14 نقطة في المركز الثامن.