في ختام الجولة الـ11 من دوري روشن.. النصر خلف الهلال بعد ثلاثية الفيحاء

وفي الشوط الثاني حسم أصفر العاصمة النتيجة لصالحه بثلاثية عن طريق تاليسكا "هدفين" في الدقيقتين الـ50 والـ61، قبل أن يقلص حسين الشويش النتيجة لفريقه الفيحاء في الدقيقة الـ66. فيما عزز "أوتافيو" النتيجة لفريقه النصر بهدف ثالث في الدقيقة الـ74، كان كافيًا لخطف النقاط الثلاث، وارتقاء فريقه للوصافة برصيد 25 نقطة، فيما بقي الفيحاء على رصيده السابق 14 نقطة في المركز الثامن.