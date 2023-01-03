صحفي إيطالي يكشف عن عرض أمريكي ضخم لإغراء "رونالدو".. ونجم مانشستر السابق يصفع المنتقدين

وكان النجم البرتغالي قد وصل إلى العاصمة الرياض مساء الاثنين قبل أن يشهد حفل تقديمه في ملعب "مرسول بارك"، بحضور نحو 30 ألف شخص، الذي تخلله عددٌ من الفقرات، أبرزها التقاط صور تذكارية مع لاعبي الفئات السنية في النادي، وكلمة وجهها لجمهور النصر، عبَّر فيها عن سعادته بارتداء قميص الفريق الأول، واعدًا بالاجتهاد لتقديم المستويات التي ينتظرها عشاق الفريق، وتحقيق إنجازات تليق باسم النصر.