صحفي إيطالي يكشف عن عرض أمريكي ضخم لإغراء "رونالدو".. ونجم مانشستر السابق يصفع المنتقدين

ما زالت أصداء الانتقال التاريخي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى نادي النصر تتوالى؛ فقد كشف صحفي إيطالي شهير عن عرض أمريكي ضخم، كان على طاولة "رونالدو" قبل توقيعه مع العالمي، قوبل بالرفض.
وقال الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، إن النجم صاحب الكرات الذهبية الخمس كانت لديه فرصة الانضمام إلى نادٍ أمريكي، لافتًا إلى أن نادي كانساس سيتي الأمريكي التقى النجم البرتغالي قبل كأس العالم، عارضًا عليه راتبًا ضخمًا؛ لمحاولة إقناعه بالانضمام إليه، إلا أن النجم البرتغالي فضَّل الانتقال إلى السعودية على أمريكا.
فيما وجَّه نجم مانشستر يونايتد السابق، ريو فيرديناند، سهام نقده اللاذع لوسائل الإعلام والمعارضين لانتقال "رونالدو" إلى النصر، وذلك في مقابلة مع القناة الخامسة البريطانية.
وقال "فيرديناند": "أنا سعيد من أجله لأنه سعيد أخيرًا. بالنسبة لأي لاعب كرة قدم مهما كان المستوى الذي يلعب فيه، المهم هو السعادة، والسعادة في البيئة التي تلعب فيها هي واحدة من أهم الأشياء".
وهاجم النجم الإنجليزي السابق ازدواجية وسائل الإعلام، التي كانت سعيدة بشدة بانتقال النجوم السابقين كديفيد بيكهام، وستيفن جيرارد، وفرانك لامبارد، وواين روني، إلى الولايات المتحدة، التي لا تتمتع بدوري تنافسي قوي أو شعبية، فيما اشتاطت غضبًا بانتقال "رونالدو" إلى السعودية؛ وذلك لمجرد أنها السعودية، بحسب تعبيره.
وكان النجم البرتغالي قد وصل إلى العاصمة الرياض مساء الاثنين قبل أن يشهد حفل تقديمه في ملعب "مرسول بارك"، بحضور نحو 30 ألف شخص، الذي تخلله عددٌ من الفقرات، أبرزها التقاط صور تذكارية مع لاعبي الفئات السنية في النادي، وكلمة وجهها لجمهور النصر، عبَّر فيها عن سعادته بارتداء قميص الفريق الأول، واعدًا بالاجتهاد لتقديم المستويات التي ينتظرها عشاق الفريق، وتحقيق إنجازات تليق باسم النصر.