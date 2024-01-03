اتحاد القدم يستحدث نظام دوري الدرجة الأولى للسيدات ويعتمد دوري الدرجة الثانية

وتلعب البطولة بطريقة الدوري الكامل (ذهاباً وإياباً مناطقياً) لكل مجموعة، حيث يتأهل أصحاب المراكز الأولى إلى مرحلة الأدوار النهائية، وتقام بنظام التجمع، فيما يصعد بطل البطولة ووصيفه إلى دوري الدرجة الأولى للسيدات.