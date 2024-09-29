رغم الفوز برباعية.. "خيسوس": استقبلنا هدفين بسبب تراخي اللاعبين والبدلاء لم يقدموا المطلوب

أبدى البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب الهلال، استياءه وغضبه من لاعبي فريقه؛ على الرغم من فوز فريقه بنتيجة كبيرة أمام الخلود بمنافسات الدوري السعودي.
وفاز الهلال أمس السبت بنتيجة (4/2)، على نظيره الخلود ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.
وقال خيسوس في تصريحات عقب المباراة: "هدفنا الأساسي كان الانتصار وتحقق بالفعل، وحتى وصولنا إلى نتيجة (4/0) كان الفريق يؤدي بشكل جيد؛ لكن بعد ذلك تَغَير الوضع؛ وحتى تغييراتي في اللاعبين، لم تضِف شيئًا ولم يكن التنسيق أيضًا عاليًا".
وتابع مدرب الهلال: "أعتذر لجماهير الهلال لعدم تحيتي إليهم عقب المباراة؛ ولكني خرجت من الملعب سريعًا وأنا غاضب بسبب الهدفين اللذين استقبلهما الفريق وبسبب المباراة".
وأضاف: "أكثر ما يجعلني أفقد أعصابي هو عدم اللعب بجدية في بعض أجزاء من المباراة؛ لذا كنت غاضبًا ومستاءً، وفي آخر اللقاء كنت أنتظر صافرة الحكم؛ فقد استقبلنا هدفين بسبب تراخي اللاعبين وعدم جديتهم، والبدلاء لم يقدموا المطلوب منهم".
وقال: "ربما الجماهير استمتعت بالأهداف الأربعة؛ لكن أنا غير راضٍ، ويجب أن نصلح أخطاءنا في المباريات القادمة".
وعن كيفية التعامل مع ضغط المباريات في الفترة المقبلة قال خيسوس: "الفِرَق الكبيرة معتادة على لعب مثل هذه المباريات، كما أنها أحد الأشياء المهمة التي تساعد على استعادة اللاعبين واستشفائهم، وفي السعودية أو أوروبا الفِرَق الكبيرة تتعرض لهذا الضغط، وعندما كنت في البرازيل تعرضت لمثل هذه الظروف ولعبنا عدد مباريات كبير".