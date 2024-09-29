رغم الفوز برباعية.. "خيسوس": استقبلنا هدفين بسبب تراخي اللاعبين والبدلاء لم يقدموا المطلوب

وعن كيفية التعامل مع ضغط المباريات في الفترة المقبلة قال خيسوس: "الفِرَق الكبيرة معتادة على لعب مثل هذه المباريات، كما أنها أحد الأشياء المهمة التي تساعد على استعادة اللاعبين واستشفائهم، وفي السعودية أو أوروبا الفِرَق الكبيرة تتعرض لهذا الضغط، وعندما كنت في البرازيل تعرضت لمثل هذه الظروف ولعبنا عدد مباريات كبير".