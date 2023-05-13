الشباب يطير للدمام من أجل النقاط الثلاث.. والاتفاق يأمل استعادة التوازن

تُختتم مساء غد الأحد مباريات الجولة الـ26 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2022/ 2023م بمواجهة نارية، نقاطها ستمنح الفريق الفائز دفعة معنوية كبيرة في جدول الترتيب، إما بالمحافظة على آماله في المنافسة على اللقب، أو الابتعاد.
ويحل الشباب ثالث الترتيب بـ 53 نقطة ضيفًا ثقيلاً على نظيره الاتفاق صاحب المركز التاسع بـ 30 نقطة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام عند تمام الساعة السابعة مساء.
ويدخل الشباب المباراة وعينه على النقاط الثلاث؛ لتضييق الخناق على المتصدر والوصيف؛ للإبقاء على حظوظه قائمة بالمنافسة على اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ 2011/ 2012م.
ويعول المدير الفني الإسباني فيسينتي مورينيو على الحالة المعنوية للاعبيه عقب خطفهم بطاقة الترشح لدور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، إلى جانب خبرة النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا، والدولي البولندي غجيغوش كريتشوفياك، وتألُّق هتان باهبري؛ وذلك للعودة بالنقاط الثلاث إلى أرض الرياض.
وفي المقابل يتطلع الاتفاق لاستعادة توازنه، ونسيان الهزيمة الأخيرة من الخليج في الجولة الماضية؛ للاقتراب أكثر من مناطق الأمان في جدول الترتيب.
ويأمل المدرب الإسباني أنطونيو كازورلا استغلال عاملَي الأرض والجماهير للعودة لسكة الانتصارات؛ لإسعاد الأنصار الذين يُمنُّون النفس بأن ينهي الفريق الموسم في مراكز وسط الترتيب، ولاسيما أن الفريق تنتظره مباريات غاية في الأهمية فيما تبقى من مشوار الدوري.