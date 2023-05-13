الشباب يطير للدمام من أجل النقاط الثلاث.. والاتفاق يأمل استعادة التوازن

تُختتم مساء غد الأحد مباريات الجولة الـ26 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2022/ 2023م بمواجهة نارية، نقاطها ستمنح الفريق الفائز دفعة معنوية كبيرة في جدول الترتيب، إما بالمحافظة على آماله في المنافسة على اللقب، أو الابتعاد.