الفيصل يرفع شكره للقيادة ويُثمِّن دعمها لتمكين أبناء الوطن من التميُّز وتحقيق الإنجازات

وقال سموه في تصريح صحفي: "نفخر بقيادة وطننا الغالي، التي سخَّرت جميع الإمكانيات، وهيأت السبل لتمكين أبناء الوطن من التميُّز وتحقيق الإنجازات". مشيرًا إلى اعتزاز الرياضيين بهذه التهنئة، التي تمثل حافزًا كبيرًا للمنتخب السعودي، وتجسد في الوقت ذاته الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع الرياضي في السعودية من خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -، والدعم المستمر من سمو ولي العهد الملهم برؤيته وطموحه نحو تحقيق الإنجازات، وتمثيل الوطن وتشريفه.