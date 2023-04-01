في مؤجَّلة الجولة الـ16 من دوري روشن.. الهلال يعبر الخليج بثنائية "إيغالو"

عَبَر فريق الهلال الأول لكرة القدم محطة نظيره الخليج بنتيجة 2/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقَيْن مساء أمس السبت على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في لقاء مؤجَّل من الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي للمحترفين (إبان مشاركة الهلال في بطولة كأس العالم للأندية)، بقيادة الحكم البرتغالي "جواو بينهيرو".