في مؤجَّلة الجولة الـ16 من دوري روشن.. الهلال يعبر الخليج بثنائية "إيغالو"

عَبَر فريق الهلال الأول لكرة القدم محطة نظيره الخليج بنتيجة 2/ 0، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقَيْن مساء أمس السبت على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، في لقاء مؤجَّل من الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي للمحترفين (إبان مشاركة الهلال في بطولة كأس العالم للأندية)، بقيادة الحكم البرتغالي "جواو بينهيرو".
الشوط الأول انتهى بتقدم الهلال بهدفَيْن دون مقابل، جاءا عن طريق "هداف الأزرق" إيغالو؛ إذ أحرز الأول عند الدقيقة الـ39 من خلال قذيفة بعد استثماره عرضية محمد البريك. وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدلاً من الضائع 6+45 أضاف الهدف الثاني لفريقه الهلال من ركلة جزاء.
وفي الشوط الثاني، وتحديدًا عند الدقيقة الـ61، أضاع سعود عبدالحميد فرصة الهدف الثالث لفريقه الهلال بعد أن طوح بالكرة من فوق العارضة الخلجاوية.
وبتلك النتيجة بقي الهلال رابعًا برصيد 42 نقطة، وبقي الخليج في دائرة الخطر في المركز الـ 15 برصيد 17 نقطة.