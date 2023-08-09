"بيوتر زيلينسكي" يوافق على الانتقال واللعب للنادي الأهلي

وكان اللاعب قد بدأ مسيرته الكروية في 2012 مع نادي أودينيزي الإيطالي، حتى أُعير إلى إمبولي في 2014، ولمدة موسمين، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 35 مليون يورو.