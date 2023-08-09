"بيوتر زيلينسكي" يوافق على الانتقال واللعب للنادي الأهلي

كشف الصحفي الإيطالي "فابريزيو رومانو" عن اتخاذ البولندي بيوتر زيلينسكي لاعب نابولي الإيطالي، قرارَه فى العرض المقدّم له من الأهلي السعودي؛ لضمه خلال الموسم الصيفي الجاري.
ووفقًا لما نشره الصحفي بحسابه الشخصى عبر موقع "X": فإن المفاوضات بين الأهلي ونابولي للتعاقد مع زيلينسكي ما زالت جاريةً، بنفس العرض الرسمي الذي قدّم من النادي السعودي منذ يوم الأحد.
وأشار الصحفي إلى أن اللاعب البولندى وافق على الانضمام للأهلي، واللعب بالدوري السعودي، مشدّدًا على أن الأهلي يضغط لإتمام الصفقة خلال الفترة المقبلة.
وكان اللاعب قد بدأ مسيرته الكروية في 2012 مع نادي أودينيزي الإيطالي، حتى أُعير إلى إمبولي في 2014، ولمدة موسمين، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 35 مليون يورو.
وينتهي عقد زيلينسكي صاحب الـ29 عامًا مع نابولي الإيطالي، في نهاية يونيو 2024، وكان قد انضمّ إليه في صيف 2016.