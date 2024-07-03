"نيوم" يدعم صفوفه بالحارس مصطفى ملائكة

أعلن نادي نيوم، يوم الأربعاء، تعاقده مع مصطفى ملائكة، حارس فريق الفتح، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم الصاعد حديثًا إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، دون الكشف عن مدة العقد.
ونشر النادي عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" صورة للحارس وعلق عليها : "مصطفى ملائكة يحط رحاله في نيوم.. أهلاً بحامي العرين".
وبات الحارس صاحب الـ38 عامًا، رابع صفقات فريق نيوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد أن عززت إدارة النادي صفوف الفريق بثلاثة لاعبين، وهم: البرازيلي رومارينيو مهاجم الاتحاد السابق، وأسامة الخلف بعد نهاية عقده مع الفيحاء، وعباس الحسن لاعب الفتح، إضافة إلى التعاقد مع البرازيلي بريكليس شاموسكا لتولي مهمة تدريب الفريق.
وسبق أن مثل مصطفى ملائكة أندية الأنصار، والاتحاد وهجر ، والفيصلي الذي توج معه بكأس خادم الحرمين الشريفين 2020ـ2021 للمرة الأولى في تاريخ النادي، قبل أن ينضم للفتح، حيث تمت إعارته إلى الشباب في النصف الثاني من الموسم الرياضي الماضي.
وشارك مصطفى ملائكة بـ10 مباريات في النسخة الماضية من دوري روشن السعودي، بواقع واحدة بقميص الفتح، و9 مع الشباب، تلقى خلالها 7 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في 5 لقاءات، وفقًا لإحصاءات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.