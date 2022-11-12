الاتحاد السعودي يحتفي بالنسخة الأصلية من كأس العالم في الرياض

وكانت النسخة الأصلية من كأس العالم وصلت صباح اليوم الجمعة إلى جدة؛ حيث انتقلت من مطار الملك عبدالعزيز بجدة إلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، قبل أن تنتقل إلى كورنيش جدة لتختتم الجولة في الأندلس مول؛ حيث غادرت مع وفد الاتحادين الدولي والسعودي وممثلي وزارة الرياضة والشركة المنظمة للجولة كوكاكولا، إلى الرياض؛ لحضور احتفالية الدرعية، فيما ستتاح الفرصة غدًا السبت للجماهير لالتقاط الصور التذكارية في غرناطة مول، قبل الانتقال إلى مدينة الظهران للمشاركة في احتفالية ضمن موسم الإبداع "تنوين" في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء".