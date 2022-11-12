الاتحاد السعودي يحتفي بالنسخة الأصلية من كأس العالم في الرياض

احتفى الاتحاد السعودي لكرة القدم بوصول النسخة الأصلية من كأس العالم إلى المملكة العربية السعودية، التي تمثل الجولة الأخيرة من رحلة الكأس حول العالم قبل وصوله إلى دولة قطر؛ حيث تقام النسخة الثانية والعشرون من المونديال "قطر 2022".
واحتضن حي الطريف بالدرعية التاريخية، أمس الجمعة، نسخة كأس العالم، في حضور مساعد الوزير لشؤون الرياضة عبدالعزيز باعشن، ووكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز المسعد، ووكيل التخطيط الاستراتيجي والاستثمار في وزارة الرياضة أضواء العريفي، والأمين العام للاتحاد السعودي إبراهيم القاسم، والأمين العام المساعد للاتحاد إبراهيم القباع، ونائب الرئيس والمدير العام لشركة كوكاكولا في الشرق الأوسط تولغا سيبي، ونجم المنتخب الإسباني ممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم اللاعب ديفيد فيا، وحارس مرمى المنتخب السعودي "الدولي السابق" محمد الدعيع، إضافة إلى حضور عدد من رجال الأعمال والإعلام والرياضيين.
من جانبه أعرب الأمين العام إبراهيم القاسم عن سعادته بوصول النسخة الأصلية من كأس العالم إلى السعودية، وأن تكون المملكة المحطة الأخيرة له قبل الوصول إلى الدوحة، متمنيًا لدولة قطر الشقيقة تنظيم نسخة استثنائية وتاريخية للحدث الكروي الأكبر في العالم.
وأضاف القاسم: "نتطلع أن ينجح المنتخب الوطني في تحقيق أهدافه من المشاركة السادسة في المونديال الذي تستضيفه قطر للمرة الأولى في الشرق الأوسط".
وكانت النسخة الأصلية من كأس العالم وصلت صباح اليوم الجمعة إلى جدة؛ حيث انتقلت من مطار الملك عبدالعزيز بجدة إلى استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، قبل أن تنتقل إلى كورنيش جدة لتختتم الجولة في الأندلس مول؛ حيث غادرت مع وفد الاتحادين الدولي والسعودي وممثلي وزارة الرياضة والشركة المنظمة للجولة كوكاكولا، إلى الرياض؛ لحضور احتفالية الدرعية، فيما ستتاح الفرصة غدًا السبت للجماهير لالتقاط الصور التذكارية في غرناطة مول، قبل الانتقال إلى مدينة الظهران للمشاركة في احتفالية ضمن موسم الإبداع "تنوين" في مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء".
وتمثل هذه الفعاليات جزءًا من الجولة الخامسة لكأس العالم فيفا التي تنظمها كوكاكولا، والتي شملت زيارة 51 دولة ومنطقة هذا العام لتسجّل بذلك خطوة أخرى نحو هدف كوكاكولا والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بزيارة الكأس لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد، والبالغ عددها 211 دولة بحلول العام 2030.
وقال نائب الرئيس والمدير العام لشركة كوكاكولا في منطقة الشرق الأوسط تولغا سيبي: "جماهير السعودية شغوفة بكرة القدم، ونشاركها حماسها تجاه الصقور الخضر ومشاركته في كأس العالم، ونحن فخورون بمنح الجماهير في السعودية هذه التجربة، التي تمنح الآلاف من المشجعين السعوديين الفرصة للفوز بتذاكر للمباريات وتشجيع منتخبهم الوطني خلال البطولة.
في المقابل قال النجم الإسباني وحامل لقب بطولة كأس العالم عام 2010 مع منتخب إسبانيا ديفيد فيا: "إنه لشرف أن أكون هنا في السعودية؛ حيث تصل جولة كأس العالم فيفا التي تنظمها كوكاكولا إلى السعودية، وتلامس مشاعر آلاف الجماهير في رحلتها".