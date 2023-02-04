في ختام الجولة الـ15 من دوري روشن.. الفيحاء يداوي جراحه بثنائية الوحدة

نجح فريق الفيحاء الأول لكرة القدم في استعادة توازنه بعد خسارته لقب كأس السوبر؛ وذلك بعد أن تغلَّب على ضيفه الوحدة بهدفين دون رد اليوم السبت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية لحساب مباريات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
ووضع الإسباني فيكتور رويز الفيحاء في المقدمة في الوقت البديل للشوط الأول؛ وذلك بتسجيله هدف الأسبقية من علامة الجزاء في الدقيقة (الـ45+3). وعزز سلطان مندش تقدُّم الفيحاء بالهدف الثاني بطريقة جميلة؛ وذلك بعد أن تابع عرضية أسامة الخلف بالكعب في الشباك عند الدقيقة الـ62.
وبهذه النتيجة رفع الفيحاء رصيده إلى 18نقطة؛ صعد بها للمركز الحادي عشر، بينما توقَّف العداد النقطي للوحدة عند 15 نقطة بالمركز الثالث عشر.