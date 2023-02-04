في ختام الجولة الـ15 من دوري روشن.. الفيحاء يداوي جراحه بثنائية الوحدة

نجح فريق الفيحاء الأول لكرة القدم في استعادة توازنه بعد خسارته لقب كأس السوبر؛ وذلك بعد أن تغلَّب على ضيفه الوحدة بهدفين دون رد اليوم السبت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية لحساب مباريات الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي للمحترفين.