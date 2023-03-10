النصر يغلق ملف مباراة الاتحاد ويفتح ملف مواجهة كأس الملك مع أبها

فتح الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني لفريق النصر اليوم الجمعة ملف منافسات دور ربع النهائي لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الرياضي 2022/2023م .
حيث أجرى الفريق حصة تدريبية مساء اليوم على ملعبه بمقر النادي استعداداً لمواجهة فريق أبها ضمن منافسات ربع نهائي كأس الملك يوم الثلاثاء المقبل على ملعب "مرسول بارك".
اشتملت الحصة التدريبية التي قادها الفرنسي رودي غارسيا إلى تقسيم الفريق لمجموعتين ، حيث أجرى اللاعبون الذين خاضوا مواجهة الاتحاد تمارين استرجاعية ، في حين خاض بقية اللاعبين تمارين لياقية بالجري من خلال الكرة ، ثم طبقوا عدداً من الجمل التكتيكية قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب .