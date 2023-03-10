النصر يغلق ملف مباراة الاتحاد ويفتح ملف مواجهة كأس الملك مع أبها

اشتملت الحصة التدريبية التي قادها الفرنسي رودي غارسيا إلى تقسيم الفريق لمجموعتين ، حيث أجرى اللاعبون الذين خاضوا مواجهة الاتحاد تمارين استرجاعية ، في حين خاض بقية اللاعبين تمارين لياقية بالجري من خلال الكرة ، ثم طبقوا عدداً من الجمل التكتيكية قبل أن يختتم المران بمناورة على جزء من الملعب .