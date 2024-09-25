مدرب الاتحاد يعلق على أنباء رحيله: مهمتي تطوير أداء الفريق وأمتلك الخبرة الكافية

علق الفرنسي لوران بلان مدرب الاتحاد، على حقيقة الأنباء المتداولة عن اقتراب رحيله، خاصة بعد خسارة فريقه أمام الهلال يوم السبت الماضي (3/1) ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي.
ونجح الاتحاد بالأمس في الفوز على نظيره العين بنتيجة (3- 0)، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
وقال "بلان" عقب المباراة عن تصريحاته بشأن قوة فريق الهلال: "عندما تحدثت عن قوة الهلال، كان عليّ أن أقول الحقيقة دائمًا مهما كان رأي الجمهور، وما قلته حقيقة، أنا صريح؛ خسرنا لأننا لعبنا أمام فريق قوي".
وتعليقًا على أنباء رحيله قال مدرب الاتحاد: "لم أسمع هذه الأنباء، وعملي تطوير الفريق، وليس لديّ حسابات في مواقع التواصل".
وأكد لوران خلال تصريحاته أنه جاء إلى هنا لإكساب الخبرة؛ لأنه يمتلك خبرة كافية في الدوري البرتغالي.
وحول مباراة الفريق أمام العين قال: "لم أكن خائفًا بإشراك البدلاء أمام العين، وكنت مؤمنًا بفوز هؤلاء اللاعبين، وسنقاتل للصعود رغم صعوبة المهمة".
ويستعد نادي الاتحاد لمواجهة فريق الخليج يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.