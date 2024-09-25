مدرب الاتحاد يعلق على أنباء رحيله: مهمتي تطوير أداء الفريق وأمتلك الخبرة الكافية

وقال "بلان" عقب المباراة عن تصريحاته بشأن قوة فريق الهلال: "عندما تحدثت عن قوة الهلال، كان عليّ أن أقول الحقيقة دائمًا مهما كان رأي الجمهور، وما قلته حقيقة، أنا صريح؛ خسرنا لأننا لعبنا أمام فريق قوي".