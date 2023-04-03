في ختام الجولة الأولى من دوري الأندية للسنوكر.. الأهلي يتصدر

وفي دوري الناشئين للسنوكر حقق نادي الفرع المركز الأول بـ 150 نقطة في ختام الجولة الأولى التي أقيمت في نفس توقيت دوري الكبار، وجاء نادي الوحدة بالمركز الثاني بـ 130 نقطة، ونادي عكاظ في المركز الثالث بـ 110 نقاط.