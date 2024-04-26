بعد "فيغا".. رغبة في "الأهلي" للتعاقد مع بابلو باريوس لاعب وسط أتلتيكو مدريد

تستهدف إدارة النادي الأهلي التعاقد مع الشاب الواعد الإسباني بابلو باريوس، لاعب وسط نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بالميركاتو الصيفي القادم.
وبحسب ما نشره موقع "estoesatleti"، فإن مسؤولي الأهلي يرغبون في تكرار تجربتهم في التعاقد مع الشباب الواعدين، فأبدوا رغبتهم في ضم باريوس لاعب وسط النادي الإسباني، بعد تعاقدهم من قبل مع غابرييل فيغا.
وأكد ذات الموقع أن بابلو باريوس هو أحد الخيارات التي وضعها مسؤولو الأهلي لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد.
يشار إلى أن بابلو باريوس البالغ من العمر 20 عاماً انضم لصفوف أتلتيكو مدريد في يناير 2022، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو 25 مليون يورو، بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.