بعد "فيغا".. رغبة في "الأهلي" للتعاقد مع بابلو باريوس لاعب وسط أتلتيكو مدريد

وبحسب ما نشره موقع "estoesatleti"، فإن مسؤولي الأهلي يرغبون في تكرار تجربتهم في التعاقد مع الشباب الواعدين، فأبدوا رغبتهم في ضم باريوس لاعب وسط النادي الإسباني، بعد تعاقدهم من قبل مع غابرييل فيغا.