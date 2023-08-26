الهلال يتأهب للاتفاق بجمل تكتيكية ومناورة.. و"نيمار" يشارك في التدريبات

أجرى الفريق الكروي الأول بنادي الهلال مساء اليوم السبت مرانه الرئيس؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه "الاتفاق"، الاثنين المقبل، ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم الرياضي 2023/2024 م.