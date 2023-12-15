بثنائية "سعود عبد الحميد" و"ميتروفيتش" في مرمى الوحدة.. الهلال صدارة بلا خسارة

حافظ فريق الهلال الأول لكرة القدم على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن تخطّى عقبة ضيفه الوحدة بنتيجة "2/ 0"، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في العاصمة الرياض، في الجولة الـ17 من الدوري، بقيادة الحكم الأمريكي "إسماعيل الفاتح".