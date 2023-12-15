بثنائية "سعود عبد الحميد" و"ميتروفيتش" في مرمى الوحدة.. الهلال صدارة بلا خسارة

حافظ فريق الهلال الأول لكرة القدم على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن تخطّى عقبة ضيفه الوحدة بنتيجة "2/ 0"، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في العاصمة الرياض، في الجولة الـ17 من الدوري، بقيادة الحكم الأمريكي "إسماعيل الفاتح".
الشوط الأول انتهى بتقدّم الهلال بهدف دون مقابل، جاء عن طريق تسديدة قوية من قبل "سعود عبدالحميد"، بعد أن وصلته تمريرة رائعة من "سافيتش" في الدقيقة 20.
كما تصدّت العارضة الزرقاء لتسديدة مهاجم الوحدة "إيغالو" في الدقيقة 28.
وشهد الشوط الأول احتفال جماهير الهلال بلافتات تحمل عنوان "ديما بونو"، وأهازيج خاصة لحارس الأزرق المغربي "ياسين بونو" بمناسبة حصوله على جائزة أفضل حارس في أفريقيا 2023.
وفي الشوط الثاني، وتحديدًا في الدقيقة 80، ومن عرضية مثالية من "مالكوم"؛ أحرز "ميتروفيتش" الهدف الثاني للهلال من خلال رأسية رائعة.
بتلك النتيجة بقي الهلال في الصدارة رافعًا رصيده إلى 47 نقطة، فيما بقي الوحدة على رصيده السابق 22 نقطة، في المركز التاسع.