‪الاتفاق يستأنف تدريباته ويفتح ملف الاتحاد

وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين استرجاعية للاعبين الذين خاضوا مباراة الطائي، فيما أدى بقية اللاعبين الذين لم يشاركوا في كامل المباراة تدريبات لياقية بالكرة، ثم تدريب بالجري بسرعات متفاوتة، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.