‪الاتفاق يستأنف تدريباته ويفتح ملف الاتحاد

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته مساء اليوم السبت على ملعبه الرديف، يأتي ذلك استعدادًا لمواجهة الاتحاد مساء السبت المقبل في جدة، ضمن منافسات الجولة الثانية لدوري روشن السعودي للمحترفين لموسم 2022 /23.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين استرجاعية للاعبين الذين خاضوا مباراة الطائي، فيما أدى بقية اللاعبين الذين لم يشاركوا في كامل المباراة تدريبات لياقية بالكرة، ثم تدريب بالجري بسرعات متفاوتة، واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب.