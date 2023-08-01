"خيسوس": هدفنا الفوز.. سالم الدوسري: جاهزون لخوض مواجهة الغد

أكد مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم "خيسوس" أن هدف فريقه في مباراة الغد أمام الوداد المغربي ضمن بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية2023، هو الفوز وخطف بطاقة التأهل لدور الثمانية .
جاء حديث المدير الفني البرتغالي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الوداد المغربي ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة الملك سلمان للأندية العربية 2023.
وقال "خيسوس": "نخوض غدًا مباراة تحديد التأهل وهدفنا الفوز وكسب بطاقة الصعود إلى الدور القادم.
نحن الآن في المرحلة الثانية من الإعداد، وأتفهم الوضع الحالي للفريق، ومع الوقت والخطة التي رسمناها نحن في تحسن للوصول للمستوى الذي نطمح إليه ".
وأضاف: "نحترم جميع الآراء التي تطرح، ولم نصل للفعالية الهجومية، ومع الإضافات القادمة سوف نتحسن، ومع الوقت سنتحسن، بإضافة العناصر التي يحتاجها الفريق، وكلنا ثقة أن نصل مع المجموعة كاملة للمستوى المطلوب".
بطاقة التأهل
من جانبه، قال سالم الدوسري نجم الفريق: "نحن جاهزون لخوض مواجهة الغد، وكسب بطاقة التأهل، المباراة تعد صعبة على الفريقين، والفريق الذي سيرتكب أخطاءً أقل في الملعب سيكسب المواجهة".
وأضاف: "يؤثر الضغط على فريق مثل الهلال تأثيراً ايجابياً، كونه اعتاد على اللعب تحت الضغط، ونحن في بداية موسم وفي قادم المباريات سنعيد الثقة الكاملة لجماهيرنا.
وأوضح الدولي السعودي: "يعد هبوط مستوى اللاعب أمراً يحدث، وعلى اللاعب مواصلة العمل لتفادي هذه المرحلة، وتقديم ما يسعد الجماهير".