"خيسوس": هدفنا الفوز.. سالم الدوسري: جاهزون لخوض مواجهة الغد

وأضاف: "نحترم جميع الآراء التي تطرح، ولم نصل للفعالية الهجومية، ومع الإضافات القادمة سوف نتحسن، ومع الوقت سنتحسن، بإضافة العناصر التي يحتاجها الفريق، وكلنا ثقة أن نصل مع المجموعة كاملة للمستوى المطلوب".