دوري روشن للمحترفين: "رونالدو" يؤجّل حسم الدوري .. قاد "النصر" للفوز على "الشباب"

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه النصر لعبور محطة الشباب بعدما سجل هدف الفوز لفريقه في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب الأول بارك.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة رقم 28 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز النصر بثلاثة أهداف لهدفين.
أهداف المباراة بدأها الشباب عن طريق كريستيان جوانكا "هدفين" في الدقائق 25 و 40 قبل أن يسجل للنصر أندرسون تاليسكا في الدقيقة 44.
قي شوط المباراة الثاني نجح عبد الرحمن غريب في إدراك التعادل للنصر بعد تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 51 ثم يضيف رونالدو الهدف الثالث في الدقيقة 59.
بتلك النتيجة يتأجل حسم لقب الدوري عقب فوز الاتحاد هو الآخر على الباطن ليستمر فارق النقاط الثلاث بين المتصدر الاتحاد ووصيفه النصر.
بتلك النتيجة رفع النصر رصيده من النقاط للنقطة رقم 63 في حين توقف رصيد الشباب عند النقطة رقم 53.