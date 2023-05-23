دوري روشن للمحترفين: "رونالدو" يؤجّل حسم الدوري .. قاد "النصر" للفوز على "الشباب"

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه النصر لعبور محطة الشباب بعدما سجل هدف الفوز لفريقه في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على أرض ملعب الأول بارك.