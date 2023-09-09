جاهزية نيمار حرمت الاتحاد من إعارة سالم الدوسري

كشفت مصادر خاصة وموثوقة لـ "سبق"، أن المفاوضات المنتهية بين ناديي الإتحاد والهلال كانت قد وصلت إلى نقطة اتفاقٍ على إعارة نجم المنتخب السعودي الأول ونادي الهلال سالم الدوسري؛ ليمثل القميص الاتحادي في نهائيات كأس العالم للأندية ديسمبر المقبل في جدة.
وتشير المصادر إلى أن اتفاق الناديين على أغلب البنود توقف تماماً بعدما قرّر الجهاز الفني الحاجة الماسة إلى خدمات سالم الدوسري؛ في ظل احتمال تأخر جاهزية النجم البرازيلي نيمار للانضمام للفريق هذه الفترة.
وكانت سلسلة المفاوضات الاتحادية - الهلالية خلال فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت الخميس؛ قد نجحت في ضم الحارس الدولي عبدالله المعيوف؛ إلى صفوف الاتحاد.