جاهزية نيمار حرمت الاتحاد من إعارة سالم الدوسري

كشفت مصادر خاصة وموثوقة لـ "سبق"، أن المفاوضات المنتهية بين ناديي الإتحاد والهلال كانت قد وصلت إلى نقطة اتفاقٍ على إعارة نجم المنتخب السعودي الأول ونادي الهلال سالم الدوسري؛ ليمثل القميص الاتحادي في نهائيات كأس العالم للأندية ديسمبر المقبل في جدة.