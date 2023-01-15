بالصور.. ميلان يصل الرياض لحصد السوبر الإيطالي

وتعود منافسات السوبر إلى السعودية بعد أن استضافته في عام 2018 بمدينة جدة، وحينها تُوج يوفنتوس باللقب على حساب إي سي ميلان بهدف نظيف، والثانية عام 2019 وكانت في العاصمة الرياض، وحينها حصد لاتسيو اللقب أمام يوفنتوس بثلاثة أهداف لهدف واحد.