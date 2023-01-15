بالصور.. ميلان يصل الرياض لحصد السوبر الإيطالي

وصلت بعثة فريق "إي سي ميلان" مطار الملك خالد الدولي بالرياض، فجر اليوم، استعدادًا لخوض مباراة نهائي كأس "EA SPORTS" السوبر الإيطالي 18 يناير.
وتحتضن السعودية للمرة الثالثة السوبر الإيطالي، حيث يجمع هذه المرة فريقي إي سي ميلان وإنتر ميلان، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض الأربعاء 18 يناير المقبل، ضمن فعاليات النسخة الثانية لموسم الدرعية.
وتعود منافسات السوبر إلى السعودية بعد أن استضافته في عام 2018 بمدينة جدة، وحينها تُوج يوفنتوس باللقب على حساب إي سي ميلان بهدف نظيف، والثانية عام 2019 وكانت في العاصمة الرياض، وحينها حصد لاتسيو اللقب أمام يوفنتوس بثلاثة أهداف لهدف واحد.