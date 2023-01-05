في افتتاح الجولة 12 من دوري روشن.. "الرائد" يتخطّى "ضمك" بثنائية

حقّق فريق الرائد الأول لكرة القدم فوزًا مهمًّا في مسيرته بالدوري على شقيقه نادي ضمك في المباراة التي أقيمت بين الفريقين عصر اليوم الخميس.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة الـ12 من دوري روشن للمحترفين، بفوز الرائد بهدفين لهدف.
أهداف المباراة سجلها اللاعب كريم البركاوي في الدقيقة 7، واللاعب تفاريس في الدقيقة 18 من عمر شوط المباراة الأول.
وكان لاعب ضمك العربي هلال سوداني قد أضاع ركلة جزاء لضمك عند الدقيقة 29.
في شوط المباراة الثاني وفي الدقيقة 81 نجح اللاعب فاروق شافعي في تسجيل هدف تقليص النتيجة لضمك.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد الرائد عند النقطة رقم 15، فيما توقّف رصيد ضمك عند النقطة 18.