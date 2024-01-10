أنباء عن صفقة تبادلية تشمل 4 لاعبين بين "الاتحاد والاتفاق" بالميركاتو الشتوي

كشفت تقارير إعلامية عن توصل إدارة نادي الاتحاد مع نظيرتها في الاتفاق، إلى اتفاق بشأن صفقة تبادلية كبرى بين الطرفين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ووفقًا لمصادر برنامج "برا الـ18" عبر "SSC"؛ فإن إدارة الاتحاد اتفقت مع إدارة الاتفاق على الحصول على خدمات سعد الموسى، وأحمد الغامدي مقابل انتقال عبدالرحمن العبود وهارون كمارا إلى صفوف الاتفاق.
وأشارت مصادر البرنامج أيضًا إلى أن الصفقة التبادلية بين ناديي الاتحاد والاتفاق، قد انتهت بنسبة 95%، ويتبقى فقط الإعلان الرسمي لإتمام الصفقة.
وأوضح البرنامج أيضًا أن إدارة الشباب توصلت إلى اتفاق مع نظيرتها في الهلال لاستعارة مصعب الجوير (20 عامًا) لاعب الفريق حتى نهاية الموسم.