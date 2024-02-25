في قمة جولة يوم التأسيس: "تاليسكا" يطفئ صحوة الشباب ويعيد الفرح للنصر

قاد لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم "تاليسكا" فريقه لتحقيق انتصار ثمين على مستضيفه الشباب بنتيجة 3/ 2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب نادي الشباب، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن، المسماة بجولة "يوم التأسيس"، بقيادة الحكم المجري "تاماس".