في قمة جولة يوم التأسيس: "تاليسكا" يطفئ صحوة الشباب ويعيد الفرح للنصر

قاد لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم "تاليسكا" فريقه لتحقيق انتصار ثمين على مستضيفه الشباب بنتيجة 3/ 2، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب نادي الشباب، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري روشن، المسماة بجولة "يوم التأسيس"، بقيادة الحكم المجري "تاماس".
الشوط الأول انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وكان النصر البادئ بالتسجيل من ركلة جزاء، نفّذها قائد الفريق النجم "كريستيانو رونالدو" في الدقيقة الـ21.
وفي الوقت بدلاً من الضائع من زمن الشوط الأول، وتحديدًا عند الدقيقة الـ8+45، عدّل الشباب النتيجة من ركلة جزاء أيضًا، نفذها "كراسكو" داخل شباك الحارس وليد عبدالله.
ومع مطلع الشوط الثاني لم يترك "تاليسكا" فرصة للشباب لترتيب أوراقه؛ إذ بادرهم بتسديدة زاحفة في الدقيقة الـ46، استقرت داخل شباك حارس الشباب محمد العبسي.
وأضاع "كراسكو" فرصًا شبابية متتالية سهلة داخل الصندوق الأصفر، لكن "كارلوس جونيور" أعاد الشباب للمباراة بهدف التعادل في الدقيقة الـ67 بعد استثماره عرضية "الحبيب ديالو".
ورفض"تاليسكا" خروج فريقه متعادلاً، وحضر بالهدف الثالث في الدقيقة الـ86، الذي كان كافيًا لحصد النقاط الثلاث، وإعادة الشباب لدوامة الأحزان.
وفي الدقيقة الـ11+90 خرج لاعب الشباب عبدالله رديف بالبطاقة الحمراء.
وبتلك النتيجة بلغ النصر النقطة الـ52 في المركز الثاني، وتراجع الشباب للمركز الـ11 برصيد 24 نقطة فقط.